بھیرہ میں ٹی ایچ کیو ہسپتال کی آؤٹ سورسنگ کے خلاف احتجاج
بھیرہ (نامہ نگار)تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھیرہ کو آؤٹ سورس کرنے کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد شہریوں میں شدید بے چینی پھیل گئی ہے ۔
مقامی رہنماؤں نے حکومت سے فوری طور پر نظرِ ثانی کا مطالبہ کیا ہے ۔ میونسپل کمیٹی بھیرہ کے سابق چیئرمین چوہدری خلیل الرحمن طاہر گوندل ایڈووکیٹ، تحصیل بار بھیرہ کے سابق صدور اور دیگر سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ہسپتال کی ری ویمپنگ پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں، اور اب اسے آؤٹ سورس کرنا عوام کے حقوق کے خلاف ہے ۔ انہوں نے وفاقی وزیرِ مملکت برائے صحت اور صوبائی وزیرِ قانون سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو واپس لیں اور عوام کو مناسب صحت کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔