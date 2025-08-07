صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چشمہ جہلم لیک کینال پر 70کی دہائی میں تعمیر ہونیوالا پل ناکارہ ہونیکا خدشہ

  • سرگودھا
چشمہ جہلم لیک کینال پر 70کی دہائی میں تعمیر ہونیوالا پل ناکارہ ہونیکا خدشہ

جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )مظفر گڑھ روڈ پر شیر گڑھ کے قریب دو دریاوں کو ملانیوالی چشمہ جہلم لیک کینال پر 70کی دہائی میں تعمیرہونیوالے پل کے ناکارہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔۔۔

پیلووینس کے قریب اسی کینال کی پل حافظانوالا پر اسکی بوسیدگی کے باعث اس میں بھاری گاڑیوں کے داخلہ پر پابندی عائد کے نے بعد شرگڑھ پل کر ٹریفک کا بوجھ بڑھ چکا ہے اور یہ بوڑھا پل اپنی پچاس سالہ مدت پوری کر چکا ہے اور ٹریفک کا زیادہ بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ، اگر خدا نخواستہ اس پل کو نقصان پہنچا تو خوشاب اور جوہرآباد کا تحصیل نورپور تھل اور پڑوسی اضلاع جھنگ وغیرہ سے زمینی رابطہ منقطع ہو جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن