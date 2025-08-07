چشمہ جہلم لیک کینال پر 70کی دہائی میں تعمیر ہونیوالا پل ناکارہ ہونیکا خدشہ
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )مظفر گڑھ روڈ پر شیر گڑھ کے قریب دو دریاوں کو ملانیوالی چشمہ جہلم لیک کینال پر 70کی دہائی میں تعمیرہونیوالے پل کے ناکارہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔۔۔
پیلووینس کے قریب اسی کینال کی پل حافظانوالا پر اسکی بوسیدگی کے باعث اس میں بھاری گاڑیوں کے داخلہ پر پابندی عائد کے نے بعد شرگڑھ پل کر ٹریفک کا بوجھ بڑھ چکا ہے اور یہ بوڑھا پل اپنی پچاس سالہ مدت پوری کر چکا ہے اور ٹریفک کا زیادہ بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ، اگر خدا نخواستہ اس پل کو نقصان پہنچا تو خوشاب اور جوہرآباد کا تحصیل نورپور تھل اور پڑوسی اضلاع جھنگ وغیرہ سے زمینی رابطہ منقطع ہو جائے گا ۔