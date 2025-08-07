کندیاں: نامعلوم چور سولر پمپ اور بیٹری چوری کر کے فرار
کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں کے نواحی علاقے گلشن اعلیٰ فقیر میں نامعلوم چوروں نے ڈیرہ عطاء محمد ولد گل محمد میں نقب لگا کر موٹر سولر پمپ اور اس کی اوساکا بیٹری، کل مالیتی 37 ہزار روپے چوری کر لی۔ کندیاں پولیس نے مقدمہ درج کر کے چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔
کندیاں کے نواحی علاقے گلشن اعلیٰ فقیر میں نامعلوم چوروں نے ڈیرہ عطاء محمد ولد گل محمد میں نقب لگا کر موٹر سولر پمپ اور اس کی اوساکا بیٹری، کل مالیتی 37 ہزار روپے چوری کر لی۔ کندیاں پولیس نے مقدمہ درج کر کے چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔