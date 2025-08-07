صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں: نامعلوم چور سولر پمپ اور بیٹری چوری کر کے فرار

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں کے نواحی علاقے گلشن اعلیٰ فقیر میں نامعلوم چوروں نے ڈیرہ عطاء محمد ولد گل محمد میں نقب لگا کر موٹر سولر پمپ اور اس کی اوساکا بیٹری، کل مالیتی 37 ہزار روپے چوری کر لی۔ کندیاں پولیس نے مقدمہ درج کر کے چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔



