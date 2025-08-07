فراہمی آب کی سکیمیں عوامی ضروریات پوری کرنے میں ناکام
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )منتخب عوامی نمائندوں کی عوامی مسائل سے چشم پوشی اور اور ارباب اختیار کی بے حسی کے باعث کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی جانیوالی فراہمی آب کی سکیمیں شہریوں کی پینے کے پانی کی ضروت پوری کرنے میں ناکام ہو گئیں۔۔۔
ضلع خوشاب کے جڑواں شہروں جوہر آباد اور خوشاب میں گرمی کے شدید ترین موسم میں شہریوں کو پینے کا صاف پا نی نہیں ملتا اور کوئی بھی ادارہ اس صو رتحال کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ،عوامی حلقوں کے مطابق ماضی قریب میں دونوں شہروں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے دریائے جہلم کے کنارے درجنوں ٹیوب ویل اور ٹربائینیں نصب کی گئی تھیں ، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث ان کی الیکٹرک موٹریں اکثر خراب رہتی ہیں اور بسا اوقات بل ادا نہ ہونے کی صورت میں الیکٹرک کنکشن کٹ جاتا ہے اور پانی کی سپلائی ممکن نہیں رہتی ، مزید برآں دریائے جہلم سے دونوں شہروں تک پانی پہنچانے کیلئے انتہائی ناقص پائپ لائنیں بچھائی گئیں جو جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہیں اور ٹیوب ویلوں و ٹربائینوں کا بیشتر پانی شہروں تک پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں ضائع ہو جاتا ہے ۔