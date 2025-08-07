پانی صارفین کو ہرصورت ٹیکس نیٹ میں لایا جا ئیگا،ماجد بن احمد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سی او کارپوریشن ماجد بن احمد نے بتایا کہ سرکاری کمرشل پلازوں کے واجبات کی فارمولے کے مطابق وصولی کے ساتھ ساتھ ٹیکس کے نظام کو موثر بنانے کیلئے اصلاحات کی جا رہی ہیں۔۔۔
جس کیلئے جرات مندانہ اقدام کرنا ہونگے ،بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لگ بھگ 60فیصد شہری آبادی میٹھے اور صاف پانی سے مستفید ہو رہی ہے جبکہ ٹیکس کوئی بھی جمع نہیں کرواتا ،اور سیوریج کا مسئلہ حقیقی اور زمینی حقائق کے مطابق ضرور ہے مگر اس سلسلہ میں بھی ٹیکس کی وصولی صفر ہے ،شہر میں میٹھے کے صرف دس ہزار لیگل کنکشن ہیں جبکہ مستفید ہونیوالے صارف گھرانوں کی تعداد چار لاکھ سے زائد بنتی ہے ،جنہیں ٹیکس نیٹ میں ہر صورت لایا جائے گا،اسی طرح دیگر ٹیکسو کی وصولیوں کے حوالے سے ٹھوس اور مستقل بنیادوں پر حکمت عملی مرتب کی گئی ہے شہریوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرینگے ان کا ایک ایک پیسہ امانت کے طور پر خرچ کیا جائے گا،انہو ں نے کہا کہ تحصیل میونسپل کارپوریشن میں کرپٹ اور کام چور ملازمین کی کوئی جگہ نہیں۔