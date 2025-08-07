دنیا بھر میں سب سے زیادہ توجہ فضائی آلودگی کے خاتمے پر ہے ، محمد نیاز سیال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دنیا بھر میں سب سے زیادہ توجہ فضائی آلودگی کے خاتمے پر دی جا رہی ہے فضائی آلودگی نہ صرف مختلف بیماریوں کو جنم دیتی ہے بلکہ یہ مستقبل قریب میں بڑے انسانی المیہ کو جنم دے سکتی ہے۔۔۔
جس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں فضائی آلودگی کے خاتمہ کے لیے فوری اقدامات اٹھائے ہیں جس سے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ میں نہ صرف مدد ملے گی بلکہ اس سے صحت مند زندگی گزارنے میں بھی آسانی ہوگی ان خیالات کا اظہار محمد نیاز سیال ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحول سرگودھا نے نجی ہاؤسنگ سکیم میں منعقدہ عوامی شنوائی برائے ماحولیاتی جائزہ رپورٹ کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔