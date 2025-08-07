شاہ پور:معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ،نوجوان بال بال بچ گیا
شاہ پور (نمائندہ دنیا )چک شیخانوالہ میں دو افراد محمد رحمٰن مسلم شیخ مسلح بندوق اور سجاول مسلح پسٹل نے معمولی تلخ کلامی کا بدلہ لینے کیلئے اپنے ہی قصبہ کے نوجوان مرید سلطان پر فائرنگ کر دی۔ نوجوان نے چھپ کر اپنی جان بچائی۔ مرید سلطان کی رپورٹ پر پولیس تھانہ شاہ پور نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
