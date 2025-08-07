افغان مہاجرین کیلئے 31اگست فائنل :انتظامیہ،توسیع کریں،مشران
کالاباغ (نمائندہ دنیا ) افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ میں گزشتہ روز ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ نصیر احمد خان اور کنسلٹنٹ کمیونٹی ڈویلپمنٹ اشفاق بلوچ نے شرکت کی۔
اس موقع پر کیمپ کے مشران و نمائندگان کی بڑی تعداد موجود تھی۔میٹنگ کے دوران حکومتی پالیسی پر وضاحت پیش کی گئی کہ حکومت پاکستان نے 4 اگست کو جاری کردہ حکم نامے کے تحت 31 اگست 2025 کو غیر ملکی اور غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کی آخری تاریخ مقرر کی ہے ۔ افغان مہاجرین کو بتایا گیا کہ اس مدت کے اندر وہ اپنے خاندان اور سامان کے ہمراہ وطن واپسی اختیار کر سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان بارڈر تک محفوظ اور سہولت کے ساتھ پہنچانے میں معاونت فراہم کرے گی، تاہم سامان اور مال مویشی کے اخراجات مہاجرین کو خود برداشت کرنا ہوں گے ۔افغانی مشران و نمائندگان نے مشترکہ بیان میں کہا کہ انہوں نے چالیس سال پاکستان میں امن و سکون کے ساتھ گزارے ، جس پر وہ حکومت پاکستان کے مشکور ہیں اور ریاست کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تاہم انہوں نے اپیل کی کہ اس کیمپ سے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی جائے ، کیونکہ اتنی بڑی آبادی کی منتقلی میں انہیں بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے ۔