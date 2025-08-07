لینڈ ریکارڈ کمپوٹرائزڈ ،محکمہ مال کا ٹائوٹ مافیا ختم نہ ہوسکا
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )حکومتی احکامات کی روشنی میں لینڈ ریکارڈ کمپوٹرائزڈ ہونے کے باوجود محکمہ مال ضلع خوشاب میں دیمک کی طرح سرایت کرنیوالے ٹاوٹ مافیا کو ختم نہیں کیا جا سکا۔۔۔
اور ضلع بھر کے کسان اب بھی ان کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں ، کسانوں کے مطابق پٹواریوں نے اب بھی اپنی معاونت کیلئے پرائیویٹ افراد رکھے ہوئے ہیں جو ان کی عدم موجودگی میں مختار کل ہوتے ہیں اور ان کی نظریں ہمیشہ کسانوں کی جیبوں پر ہوتی ہیں ، ان کی من مانیوں کا نوٹس والا کوئی نہیں، ضلع خوشاب کے سماجی اور عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر شدید رد عمل کا اطہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ مال میں شامل ٹاوٹ مافیا حکومت کے کسان دوست اقدامات کی نفی کر رہا ہے اگر حکومت لینڈ ریوینو کے حوالے سے اپنی پالیسیوں کامیابی سے ہمکنار دیکھنا چاہتی ہے تو اسے محکمہ مال میں گھسے ہوئے اس ٹاوٹ مافیا کے خاتمہ کیلئے ٹھوس اقدامات اقدامات اٹھانا ہوں گے ۔