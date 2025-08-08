صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

با اثر ملازمین نے ایک سے زائد سرکاری کوارٹر الاٹ کروالئے

  • سرگودھا
با اثر ملازمین نے ایک سے زائد سرکاری کوارٹر الاٹ کروالئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرکاری رہائش گاہوں کے کرائے انتہائی کم ہونے کی وجہ سے با اثر ملازمین نے ایک سے زائد سرکاری کوارٹر اپنے نام الاٹ کرا رکھے ہیں۔۔۔

 جن میں سے بعض ملازمین نے سرکاری رہائش گاہیں کرائے پر دی ہوئی ہیں ذرائع کے مطابق سرکاری رہائش کا کرایہ چند ہزار تک ہے جب کہ پرائیویٹ رہائشی مکان کا کرایہ 15 ہزار سے زائد ہے کے بعض ملازمین سرکاری کوارٹرز میں بجلی بھی سرکار کی استعمال کرتے ہیں اور بجلی کے بل بہت کم ادا کرتے ہیں زیادہ تر سرکاری رہائش گاہیں شہر کے وسط میں ہیں متعدد سرکاری رہائش گاہیں نسل در نسل چلی آرہی ہیں ۔

 

