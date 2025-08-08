صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پبلک ٹوائلٹس کو فعال کرنے ،نئے بنا نے کا کام ٹھپ

  • سرگودھا
پبلک ٹوائلٹس کو فعال کرنے ،نئے بنا نے کا کام ٹھپ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انتظامیہ نے عوام کی سہولت کے لیے باعث شہر میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے پبلک ٹوائلٹس کو فعال کرنے اور شہر کے وسط میں مزید مقامات پر نئے ٹائلٹس بنانے کے لیے شروع کئے جانے والے اقدامات ٹھپ ہو کررہ گئے ہیں۔۔۔

انتظامیہ نے خواتین اور مردوں کے لئے الگ الگ ٹائلٹس بنا نے اور انہیں چالو رکھنے کے لئے عملہ تعینات کرنے کی ہدایت کی تھی جس پر بلدیہ نے اقدامات بھی شروع کر دئیے تھے جو التواء کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں یاد رہے حکومت کی ہدایت پر شہر میں چند سال قبل بنائے گئے پبلک ٹوائلٹس عدم توجہی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں نشئی ٹوائلٹ سے ٹونٹیاں لوٹے موٹریں وغیرہ چرا کر لے گئے ہیں اس وقت یہ پبلک ٹائلٹس نشیوں کی آماجگاہ بن چکے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمام سیکٹرز میں تجاوزات، غیرقانونی تعمیرات کیخلاف مہم تیز کی جائے : چیئرمین سی ڈی اے

ماں کا دودھ صرف غذا نہیں، زندگی ہے، وفاقی وزیر قومی صحت

مشیر چیئرمین سینیٹ سے روسی سفارتخانہ کی ڈپٹی مشن ہیڈ کی ملاقات

ایف جی ای ایچ اے اور A.T. Kearney کے درمیان ممکنہ اشتراک پر مشاورتی اجلاس

چیف ایگزیکٹو ملالہ فنڈ کا ویمن یونیورسٹی مردان کا دورہ

ڈینگی روک تھام صرف حکومت نہیں ہر فرد کی ذمہ داری، ڈی سی مری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ