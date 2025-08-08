پبلک ٹوائلٹس کو فعال کرنے ،نئے بنا نے کا کام ٹھپ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انتظامیہ نے عوام کی سہولت کے لیے باعث شہر میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے پبلک ٹوائلٹس کو فعال کرنے اور شہر کے وسط میں مزید مقامات پر نئے ٹائلٹس بنانے کے لیے شروع کئے جانے والے اقدامات ٹھپ ہو کررہ گئے ہیں۔۔۔
انتظامیہ نے خواتین اور مردوں کے لئے الگ الگ ٹائلٹس بنا نے اور انہیں چالو رکھنے کے لئے عملہ تعینات کرنے کی ہدایت کی تھی جس پر بلدیہ نے اقدامات بھی شروع کر دئیے تھے جو التواء کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں یاد رہے حکومت کی ہدایت پر شہر میں چند سال قبل بنائے گئے پبلک ٹوائلٹس عدم توجہی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں نشئی ٹوائلٹ سے ٹونٹیاں لوٹے موٹریں وغیرہ چرا کر لے گئے ہیں اس وقت یہ پبلک ٹائلٹس نشیوں کی آماجگاہ بن چکے ہیں ۔