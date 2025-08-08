سرگودہا کی متعدد یونین کونسل کا تا حال بجٹ منظور نہ ہو سکا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودہا کی متعدد یونین کونسل کا رواں مالی سال کا تا حال بجٹ منظور نہ ہو سکا جس سے ان یونین کونسلوں کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے ایک ماہ سے زائدکا عرصہ گزر چکے ہیں لیکن سیکرٹریوں کی عدم دلچسپی کے باعث بجٹ منظور نہیں ہوا ہے حکومت نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے تمام اے ڈی ایل جیز کو ہدایت کی ہے کہ جن یونین کونسل کا بجٹ منظور نہیں ہوا ترجیح بنیادوں پر بجٹ منظور کرایا جائے سستی اور غفلت برتنے والے کے خلاف کاروائی کی جائے ۔