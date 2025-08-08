صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی نے عوام کے 14طبق روشن کردیئے ہیں، غلا م قادر جام

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مہنگائی نے عوام کے 14طبق روشن کردیئے ہیں حالت یہ ہوچکی ہے کہ مالک دکاندار کرایوں پر آچکے ہیں۔۔۔

اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو پاکستان میں سرمایہ کاری رُک جائیگی اور معاشی طور پر ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے سیاسی و سماجی رہنما غلا م قادر جام نے کہا کہ کوئی بھی پالیسی بنانے سے قبل متعلقہ شعبوں کو اعتماد میں لیا جائے ۔حکومت کو چاہیئے کہ وہ فی الفور عوام کو ریلیف فراہم کرے اور بجلی کے بلوں میں عائد ٹیکس ختم کرنے کیساتھ ساتھ دیگر شعبہ جات میں بھی عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے ۔ 

 

