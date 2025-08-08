صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عارضی و پختہ تجاوزات ہٹانے کا معاملہ فائلوں میں دفن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع کونسل کی حدود میں عارضی و پختہ تجاوزات ہٹانے کا معاملہ فائلوں میں دب کر رہ گیا ہے۔۔۔

جس کے باعث معاملات مزید گھمبیر ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ باعث تشویش بننے لگا ہے ،ضلع کونسل حکام کے مطابق ذرائع کے مطابق ضلع کونسل کی یونین کونسلوں میں 4ہزار سے زائد تجاوزات قائم ہیں، ان میں سے 30فیصد غیر متحرک اثاثہ جات پر پختہ تجاوزات اور باقی حصوں پر عارضی تجاوزات قائم ہیں،اس صورتحال کے تدارک کے حوالے سے گزشتہ سال اقدامات کا آغاز ہوا تاہم معاملات کاغذی کاروائی سے آگے نہیں بڑھ سکے ،ضلع کونسل حکام کا کہنا ہے کہ ادارہ پہلے ہی انتہائی کم سینیٹری ورکرز اورمحدود وسائل کے ساتھ کام چلا رہا ہے ، اس صورتحال میں حکومتی احکامات پر عملدرآمد ناممکن ہے ۔

 

