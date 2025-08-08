پاکستان کی ترقی کا دارومدار علم کے فروغ میں ہے ، راجہ محمد اظہر عباس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ انبالہ مسلم کالج سرگودھا کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر راجہ محمد اظہر عباس نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کا دارومدار علم کے فروغ میں ہے ۔
اس لئے ہمیں نسل نو کو محب وطن بنانے کے لیے انھیں نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں شامل کرناہے ۔جن کو آج بھی نشان منزل کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہمارے کالج میں نہایت کم فیس پر طالب علموں کو تعلیمی سہولیات میسر ہیں انھوں نے کہا کہ حکومت طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے تاریخ ساز خدمات انجام دے رہی ہے ۔