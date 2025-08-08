صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس معا ملا ت میں تا جروں کی گرفتار ی مناسب نہیں ،مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چیمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چیمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ حکو مت کی جا نب سے۔۔۔

سیلز ٹیکس معا ملا ت میں ملو ث تا جر و ں کی گرفتار ی سے قبل ایف بی آ ر کے ٹیکس افسرا ن کے لیے تا جر برادری کے کم ازکم 2نمائندوں سے مشا ور ت کو لا ز می قرار د ے د یا گیا جو ہر حوا لہ سے خوش آئند ہے کیونکہ سیلز ٹیکس کے مشکو ک معا ملا ت میں تا جروں کی گرفتار ی کسی صور ت مناسب نہیں ہے ا س سلسلہ میں ا یف بی آ ر اختیا را ت محدود کر نا ہر حوا لہ سے خوش آئند ہے۔ تمام معا ملا ت سٹیک ہولڈر ز کی مشاو رت سے حل کیے جا ئیں 

 

