جماعت اسلامی نے بدلو خوشاب تحریک کا اعلان کر دیا

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا ) جماعت اسلامی ضلع خوشاب نے عوام کی حق تلفیوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے بدلو خوشاب کے عنوان سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔

یہ اعلان ضلعی امیر مولانا حافظ فدا الرحمن نے ڈسٹرکٹ پریس کلب جوہرآباد کے چغتائی آڈیٹوریم میں ایک بھرپور پریس کانفرنس میں کیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے دیگر مقامی قائدین بھی موجود تھے ۔انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ضلع بھر کے سلگتے مسائل کو اجاگر کرے گی اور ان کے حل کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا جائے گا، حتیٰ کہ عدلیہ سے بھی رجوع کیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ یہ تحریک مکمل طور پر پرامن ہوگی۔ اس کے علاوہ، تحریک کے تحت شجر کاری مہم کا آغاز 14 اگست کو کیا جائے گا تاکہ ماحولیاتی آلودگی کا تدارک کیا جا سکے ۔

 

