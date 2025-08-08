صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ:سندھ حکومت کا ضلع سرگودھا میں ہسپتال بنانے کا اعلان

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار)پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات چوہدری ندیم افضل چن کی کوششوں سے حکومت سندھ نے ضلع سرگودھا میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی۔۔۔

 اینڈ ٹرانسپلانٹیشن (SIUT) ہسپتال کے قیام کی منظوری دے دی ہے ۔ ابتدائی تخمینہ ایک ارب روپے لگایا گیا ہے ، اور یہ ہسپتال این اے 82 بھلوال یا بھیرہ کے قریب تعمیر کیا جائے گا۔ ہسپتال گردوں کے مریضوں کے لیے جدید علاج اور پیوند کاری کی سہولیات فراہم کرے گا۔ منصوبے کے لیے 5 سے 10 ایکڑ زمین درکار ہے ، مخیر حضرات سے زمین عطیہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے ۔

 

