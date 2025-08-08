محکمہ انہار میں کروڑوں کے گھپلے ، انکوائری کا حکم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ انہار سرگودھا زون میں کروڑوں روپے کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے انکشاف پر ڈویژنل انتظامیہ نے سر پکڑ لئے اور ڈپٹی کمشنر سرگودھا کو معاملات کی چھان بین اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں۔۔۔
ذرائع کے مطابق ڈویژنل کمشنر کو موصول ایک سورس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ایس ڈی او اوڑہ سب ڈویژن نے ایس ای کی ملی بھگت سے سرکاری گاڑی LHM-6289کے جعلی مرمتی بل بنانے کیساتھ ساتھ دیگر مدات میں سرکاری فنڈز سے 2,060,196 نکلوائے کچھ اپنے لیے رکھا اور کچھ رقم مذکورہ ایس ای کو دی، ایس ڈی او سلطان پور سب ڈویژن نے بھی سرکاری فنڈز خورد برد کرنے کیلئے اور ذاتی استعمال میں لانے کیلئے سرکاری جیپ نمبر MIA-6012 کے فرضی بل بابت مرمت مالیتی 1714000 روپے ایس ای کی ایما پر بنا کر بل سرکاری خزانے سے پاس کروائے ، ایس ڈی او مذکورناجائز آبپاشی کروانے کی صورت میں کسانوں کو تاوان کی صورت میں ان سے فی کس 20 سے 25 ہزار روپے بوگس رسیدوں پر وصولی کر کے خود اور افسران بالا کو رقم پہنچاتا رہا،سرکاری خزانے میں کروڑوں روپے جمع کروانے کی بجائے اپنی جیب میں ڈالے گئے ،ایس ڈی او شاہ جیونہ سب ڈویژن نے بھل صفائی مہم میں مبینہ جعلی ایسٹی میٹس بنا کر فرضی کام کروا کر390000 روپے سرکاری خزانے سے نکلوا ئے مزید براں ایس ڈی او مذکور نے اپنے زیر استعمال گاڑی سرکاری نمبر LXC-3309 کی مرمت کی مد میں 1899000 روپے کے فرضی بل بنوا کر سرکاری خزانے سے رقم نکلوا کر اوپر تک تقسیم کئے کمشنر سرگودھا کو فوری ایکشن لینے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں۔