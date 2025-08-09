صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرنیلی سڑکوں سے ملحقہ محکمہ ہائی وے کی جگہوں پر قبضے شروع

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ ہائی وے سرگودھا کے افسر وں کی مبینہ عدم توجہ کے باعث لوگوں نے جرنیلی سڑکوں سے ملحقہ محکمہ ہائی وے کی جگہوں پر قبضہ کرنے لگے۔

جس پر مستقبل میں بڑھتی ہوئی ٹریفک کو رواں رکھنے کے لئے سڑکات کو کشادہ کرنے میں دشواری پیش آ ئے گی ، ذرائع کے مطابق محکمہ ہائی وے کی سڑکات کے دونوں اطراف کئی کئی فٹ جگہ محکمہ کی ہے لیکن افسران کی مبینہ عدم دلچسپی کے باعث بااثر افراد اور پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونی کی انتظامیہ نے ان جگہوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور دھیرے دھیرے قبضہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، شہر ی حلقوں کا کہنا ہے کہ ارباب اختیار کو اس حوالے سے مربو ط حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے ۔

 

