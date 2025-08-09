صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی اداروں کو ریکوری کی ڈیڈلائن میں تو سیع متوقع

  سرگودھا
بلدیاتی اداروں کو ریکوری کی ڈیڈلائن میں تو سیع متوقع

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مالی بدحالی کا شکار بلدیاتی اداروں کے تمام شعبوں کے سربراہان کو بقیہ اور کرنٹ ریکوری اہداف کی تکمیل کیلئے دی گئی ڈیڈ لائن میں توسیع کا امکان ہے۔

ذرائع کے مطابق سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی طرف سے کارپوریشن او میونسپل کمیٹیوں کے سی اوز کو ریکوریوں کیلئے 31اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی،تاہم حالیہ سہ ماہی میں اب تک محرم کے انتظامات اور حکومت کے دیگر منصوبوں میں مصروفیات کے باعث ریکوری مہم متاثر رہی ،اور پہلی سہ ماہی کے ریکوری اہداف کے مقابلے میں وصولیاں بھی کم نظر آ رہی ہیں ۔جس پر ڈیڈ لائن میں توسیع کا قوی امکا ن ہے ۔ 

 

