درجنوں ترقیاتی سکیمیں مکمل ،ہینڈ اوور کرنے میں رکاوٹیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)معمولی ادھورے کاموں،بجلی کی عدم فراہمی سمیت دیگر وجوہات کی بناء پرسرگودھا سمیت ڈویژن کے مختلف علاقوں میں مکمل ہونے والی درجنوں ترقیاتی سکیموں کو۔۔۔
متعلقہ شعبوں کے ہینڈ اوور کرنے کا معاملہ گھمبیر صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے ،ذرائع کے مطابق سرگودھا ڈویژن میں محکمہ پبلک ہیلتھ اور بلڈنگ کی جانب سے سابقہ مالی سال کے تحت نئی بنائی جانے والی درجنوں ترقیاتی سکیمیں جن میں واٹر سپلائیز، سرکاری سکولز، طبی مراکز صحت وغیرہ کی عمارتیں شامل ہیں اور ان پر کروڑوں روپے خرچ کر کے ان سکیموں کو مکمل تو کر لیا گیا لیکن ان سکیموں پر اختتامی مراحل کے بعض چھوٹے چھوٹے امور زیر التواء ہونے کے باعث نہ تو ایگزیکٹو ایجنسی /محکمہ سنجیدگی کا مظاہر ہ کر رہا ہے اور نہ ہی متعلقہ شعبے سکیمیں ہینڈاوور کیلئے تیار ہیں،جبکہ باعث تشویش امر یہ ہے کہ فعال ہونے سے قبل ہی ان سکیموں میں ٹوٹ پھوٹ کی بھی اطلاعات ہیں،یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مبینہ کمیشن کے چکر میں بعض شعبے معاملات کو بلا وجہ طول دے رہے ہیں جس کے باعث حکومت کے کروڑوں روپے لگانے کے باوجود لوگ تاحال استفادہ حاصل نہیں کر رہے ۔