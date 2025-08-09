صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پوری قوم کو اسلام اور ملک دشمنوں کے خلاف متحد ہو نا ہوگا،علما کرام

  • سرگودھا
پوری قوم کو اسلام اور ملک دشمنوں کے خلاف متحد ہو نا ہوگا،علما کرام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جمعیت اشاعت اہلسنت والسنہ کے صوبائی نائب امیر علامہ محمد عطاء اﷲ بندیالوی، سید محمد سبطین شاہ نقوی، قاری احمد علی ندیم، مفتی شاہد مسعود، حافظ وقاص قاسمی۔۔۔

 مولانا ملک ضیاء الحق، شیخ نعیم طاہر، قاری عبدالوحید، قاری وقار احمد عثمانی ، امیر افضل اعوان، پروفیسر مولانا فضل الحق بندیالوی، مولانا احمد حسن چشتی، مولانا انعام اﷲ جلالی اوردیگر علماء و مشائخ نے قیام امن کے لئے آپس میں مکمل بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کی ضرورت پرزور دیا اورکہا کہ پوری قوم کو اسلام اور ملک دشمنوں کے خلاف متحد ہو کر دفاع وطن کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہو گا۔ 

 

