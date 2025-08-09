صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نہروں،راجباہوں میں مویشی نہلانے ،گاڑیاں دھونے کی کھلی چھٹی

  • سرگودھا
نہروں،راجباہوں میں مویشی نہلانے ،گاڑیاں دھونے کی کھلی چھٹی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کی واضح ہدایت کے باوجود متعلقہ افسروں و ملازمین نے چپ سادھ لی جس کے باعث نہروں اور۔۔۔

 راجباہوں میں مویشی کو نہلانے کے ساتھ ساتھ گاڑیاں رکشے دھونے والوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے ،جبکہ پابندی پر عملدرآمد نہ ہونے کی وجہ سے پشتے خستہ حال ہو کر کٹاؤ کا شکار ہو رہے ہیں اور ملحقہ سڑکیں اور راہداریاں نہروں اور راجباہوں کا حصہ بنتی جا رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی حکومت اس سلسلہ میں ٹھوس اقدامات اٹھاتے ہوئے اپنے احکامات پر عملدرآمد کو فوری طور پر یقینی بنائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن