نہروں،راجباہوں میں مویشی نہلانے ،گاڑیاں دھونے کی کھلی چھٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کی واضح ہدایت کے باوجود متعلقہ افسروں و ملازمین نے چپ سادھ لی جس کے باعث نہروں اور۔۔۔
راجباہوں میں مویشی کو نہلانے کے ساتھ ساتھ گاڑیاں رکشے دھونے والوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے ،جبکہ پابندی پر عملدرآمد نہ ہونے کی وجہ سے پشتے خستہ حال ہو کر کٹاؤ کا شکار ہو رہے ہیں اور ملحقہ سڑکیں اور راہداریاں نہروں اور راجباہوں کا حصہ بنتی جا رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی حکومت اس سلسلہ میں ٹھوس اقدامات اٹھاتے ہوئے اپنے احکامات پر عملدرآمد کو فوری طور پر یقینی بنائے ۔