بڑھتی مہنگائی، روپے کی بے قدری،جائیداد کی خریدوفروخت متاثر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بڑھتی ہوئی مہنگائی’ روپے کی بے قدری کے باعث سرگودھا سمیت ریجن بھر میں جائیداد کی خرید و فروخت کا عمل بری طرح متاثر ہوا ہے اور۔۔۔
جائیداد کی لین دین کی کمی کے باعث خزانے کو بھی روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا جھٹکا برداشت کرنا پڑرہا ہے روپے کی گرتی ہوئی قدر اور جائیداد کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے تحصیل آفس سرگودھا میں کاروبار مندے کا شکار ہے قبل ازیں جہاں 70سے 80رجسٹریاں ہوتی تھیں اور اس کی مد میں خزانے میں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے جمع ہوتے تھے اب ان کی تعداد کم ہوکر 15سے 20رہ گئی ہے اور یہ وہ جائیدادیں ہیں جن کی مالیت بھی زیادہ نہیں ہے بڑے سودے نہ ہونے سے خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑرہا ہے پراپرٹی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ رئیل اسٹیٹ پر اس وقت برا وقت چل رہا ہے سریا’ سیمنٹ’ ریت’ بجری اور اینٹیں وغیرہ مہنگی ہونے کیساتھ ساتھ جائیداد کی خرید و فروخت بھی نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے لوگ جہاں پریشان ہیں وہاں پر حکومتی خزانے کو بھی نقصان کا سامنا ہے دوسری طرف ایف بی آر کے ٹیکس سے بچنے کی خاطر لوگ زیادہ تر جائیداد کا مختار نامہ’ ہبہ نامہ وغیرہ کروانے کو ترجیح دے رہے ہیں جس سے خزانے کو ہی نقصان کا سامنا ہے ۔