ان فٹ اور کھٹارا سرکاری گاڑیوں کیخلاف کارروائی کی ہدایت

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سرکاری محکموں اور اداروں کی ان فٹ اور کھٹارا گاڑیوں کے خلاف محکمہ ٹریفک پولیس اور سیکرٹری آر ٹی ایز کو کاروائی کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔

 اس ضمن میں تمام تر محکموں اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنی گاڑیوں کو وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن اسٹیشن سے چیک کروا کر فٹنس سرٹیفکیٹ لیا جائے جن سرکاری گاڑیوں کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہو ان کے خلاف متعلقہ محکمے بھرپور قانونی کاروائی کریں اور ایسی گاڑیوں کو بند کیا جائے اور متعلقہ افسران کے خلاف اعلی حکام کو رپورٹ ارسال کی جائے ۔

 

