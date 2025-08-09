اسلحہ مرمت کی غیر قانونی دکانوں کے خلاف کارروائی کا حکم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سرگودہا سمیت صوبے بھر کی انتظامیہ کو غیر قانونی طور پر اسلحہ مرمت کرنے والی دکانوں کے خلاف کاروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔
ذرائع کے مطابق حکومت کو علم ہوا کہ بعض دکاندار غیر قانونی طور پر زائد المیعاد اسلحہ کی مرمت کرنے میں ملوث ہیں ایسا اسلحہ وارداتوں میں استعمال ہو رہا ہے جس کی روک تھام کے لیے انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے و الے ادارے فوری طور پر ایکشن لیں اور ایسے افراد کے خلاف قانونی کاروائی کے ساتھ ان کی دکانیں سیل کریں۔