جس طرح یہ حکومت چلا رہے اس طرح تو ایک ریڑھی والا بھی ملک چلا سکتا ہے ،اکمل جسپال

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ محمد اکمل جسپال نے کہا کہ عوام پر مہنگائی اور ٹیکسوں کے کوڑے برسانے کے باوجود یہ لوگ عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں۔۔۔

 اپنی ناکامی کا اقرار اب نجی محفلوں میں ارکان اسمبلی اور وزراء کرنے لگے ہیں اور اس کا ملبہ شریف برادران پر ڈال رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف پاکستانی تاریخ کے نااہل اور ناکام ترین وزیر اعظم میں شمار ہونے لگے ہیں جس طرح یہ حکومت چلا رہے ہیں اس طرح تو ایک عام ریڑھی والا بھی قرضے لیکر ملک چلا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پر تباہ حالی کا شکا ر ہے اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آنیوالے دنوں میں پاکستان کا برا حال ہوگا۔

