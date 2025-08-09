صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں فائلر بنیں، اثاثے ظاہر کریں ،ڈپٹی محتسب ایڈوائزر کا تاجروں کو مشورہ

  • سرگودھا
تاجروں فائلر بنیں، اثاثے ظاہر کریں ،ڈپٹی محتسب ایڈوائزر کا تاجروں کو مشورہ

کندیاں ،میانوالی (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی محتسب ایڈوائزر اور انچارج وفاقی ٹیکس محتسب ریجنل آفس میانوالی، شوکت محمود نے کندیاں کا دورہ کیا اور انجمن تاجران کے عہدیداروں و تاجروں سے ملاقات کی۔

انہوں نے انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹم اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق مسائل پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ٹیکس دہندگان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے وفاقی محتسب کا دفتر ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔انہوں نے تاجروں کو مشورہ دیا کہ فائلر بنیں، اثاثے ظاہر کریں اور مڈل مین کے بجائے براہِ راست ادارے سے رابطہ کریں، کیونکہ غیر ظاہر شدہ دولت مستقبل میں مسائل کا سبب بن سکتی ہے ۔

 

