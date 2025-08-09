صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرالر کی موٹرسائیکل کو ٹکر،ایک بھائی جاں بحق ،دوسرا زخمی

  • سرگودھا
ٹرالر کی موٹرسائیکل کو ٹکر،ایک بھائی جاں بحق ،دوسرا زخمی

کندیاں (نمائندہ دنیا )چشمہ روڈ پر ٹرالر کی زد میں آکر موٹرسائیکل سوار ایک نوجوان جاں بحق، دوسرا زخمی۔۔۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کندیاں چشمہ روڈ پر کچہ پکہ پولیس چیک پوسٹ کے قریب موٹرسائیکل اور ٹرالر کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں موٹرسائیکل سوار مہتاب نامی نوجوان موقع پر جاں بحق ہوگیا، جبکہ دوسرا نوجوان زخمی ہوگیا۔ریسکیو ٹیمیں اور کندیاں پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کیا۔ حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے دونوں حقیقی بھائی بتائے جا رہے ہیں۔ حادثہ موٹرسائیکل سوار کا ٹرالر کو رانگ سائیڈ سے کراس کرنے کی وجہ سے پیش آیا۔حادثے کے بعد ٹرالر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ پولیس نے ٹرالر کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

