جوہرآباد میں لٹکتے بجلی کے تار انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن گئے
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) فیسکو حکام کی مبینہ غفلت کے باعث جوہرآباد اور گرد و نواح میں بجلی کی لٹکتی ہوئی تاریں انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔
عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ہر ماہ لائنوں کی مرمت کے نام پر بجلی بند کی جاتی ہے ، لیکن عملی طور پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ معمولی ہوا چلتے ہی تاریں زمین پر آ گرتی ہیں۔ شکایت کرنے والوں کو کنکشن منقطع کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایس ڈی او واپڈا کو تاروں کی درستگی کا پابند بنایا جائے تاکہ کسی بڑے سانحے سے بچا جا سکے ۔