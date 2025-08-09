اے ایس آئی کیخلاف جھوٹی درخواست، وقت ضائع کرنے اور بدنامی پر مقدمہ درج
شاہ پور (نمائندہ دنیا ) جھوٹی درخواست، پولیس کا وقت ضائع کرنے اور بدنامی پر مقدمہ درج کر لیا گیا ، تھانہ شاہ پور نے پولیس افسران کی شہرت کو نقصان پہنچانے ، ان کے نام کو بدنام کرنے۔۔۔
ہتکِ عزت کرنے اور جھوٹی درخواست تیار کر کے واٹس ایپ کے ذریعے دیگر افسران کو بھیجنے کے الزامات میں محمد رمضان جھمٹ کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق محمد رمضان نے اے ایس آئی محمد حنیف کو ایک درخواست واٹس ایپ پر بھیجی جس میں الزام لگایا گیا کہ اس نے تھانہ شاہ پور سٹی میں محمد احسان قوم بھچر کے خلاف درخواست دی تھی، جس کی تفتیشی ذمہ داری اے ایس آئی نور محمد کے سپرد تھی۔درخواست کے مطابق محمد احسان نے اے ایس آئی نور محمد کو پچاس ہزار روپے میں سے بیس ہزار روپے دیے ، محمد رمضان واش روم جانے کا بہانہ بنا کر تھانے سے فرار ہو گیا۔