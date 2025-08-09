صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس پر فائرنگ کرنے والے 2 ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد

شاہ پور (نمائندہ دنیا ) کدیانہ پل کے قریب چند روز قبل پولیس پارٹی پر فائرنگ کرنے اور اپنے ہی ساتھی محسن کو زخمی کرنے والے دو ملزمان عمران حیدر اور صفدر حطار کو پولیس تھانہ شاہ پور نے گرفتار کر لیا ہے ۔

عمران حیدر نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ فائرنگ میں استعمال ہونے والی بندوق اس نے اپنے گھر میں چھپا دی تھی۔ پولیس نے ملزم کو ہتھکڑی لگا کر اس کے گھر لے جا کر نشاندہی پر ایک صندوق سے 12 بور بندوق اور ایک میگزین برآمد کی۔دوسری جانب، محمد صفدر کی نشاندہی پر ایک پستول اور تین گولیاں برآمد کی گئیں۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

