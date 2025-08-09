تشدد ، بچے اغواکی کوشش، دونوں گروپوں کے مقدمات درج
شاہ پور (نمائندہ دنیا ) قصبہ جھگیاں ہموکہ میں ایک گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد اور بچوں کو اغواء کرنے کی کوشش کے الزام میں غلام حسن اور محمد خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔
شکایت گزار احمد خان کے مطابق، اس کی بیٹی رخسانہ پروین، اس کے بچے ، اور بہن افسانہ پروین گھر پر موجود تھے کہ صبح 10 بجے کے قریب مذکورہ ملزمان گھر میں داخل ہو گئے اور رخسانہ کے بچوں کو زبردستی لے جانے کی کوشش کی۔جب رخسانہ نے مزاحمت کی تو اس کے سر پر ڈنڈے مارے گئے ، ر افسانہ پروین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اہلِ دیہہ کے اکٹھا ہونے پر ملزمان فرار ہو گئے ۔واقعے کی وجہ عناد یہ تھی کہ رخسانہ نے غلام حسن کے ماموں الیاس کے خلاف فیملی کورٹ میں مقدمہ دائر کر رکھا ہے ۔دوسری جانب، غلام حسن نے بھی احمد خان، محمد وسیم، رخسانہ، افسانہ اور والدہ حاکاں کے خلاف جوابی مقدمہ درج کروا دیا ہے ، جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ لکڑیوں کا ریڑھا لے کر گزرنے کے دوران مذکورہ افراد نے اس پر اور اس کے والد پر حملہ کر کے تشدد کیا۔پولیس نے دونوں طرف سے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔