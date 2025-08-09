صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ،ایک ڈیری شاپ اور فارم سیل

  • سرگودھا
فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ،ایک ڈیری شاپ اور فارم سیل

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) معیاری خوراک کی فراہمی اور عوامی صحت کے تحفظ کے لیے ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں کریک ڈاؤن کیا۔

نشاط آباد میں ایک ڈیری شاپ اور ایک ڈیری فارم کو مارجرین کا سیمپل فیل ہونے پر سیل کر دیا گیا۔ مکوآنہ بائی پاس پر واقع ایک معروف برانڈ کے گودام میں فوڈ گریڈ، نان فوڈ گریڈ اور ایکسپائر اشیا اکٹھی پائی گئیں، ریکارڈ، ملازمین کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس بھی موجود نہ تھے ۔ پروسیسنگ ایریا میں ناقص صفائی، حشرات کی موجودگی، گندے فریزر، ٹوٹے فرش، کھلی ٹوکریاں اور زنگ آلود ریکس دیکھ کر گودام کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔جڑانوالہ روڈ پر ایک معروف ریسٹورنٹ کو حفظانِ صحت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی پر 50 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا، جبکہ کارروائی کے دوران 3 ہزار کلو کارن پروڈکٹس، ایک من سے زائد مارجرین اور دیگر ناقص اشیا تلف کر دی گئیں۔فوڈ اتھارٹی حکام نے کہا کہ غیر معیاری خوراک تیار یا فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مو سلا دھار بارش سے نشیبی علاقے ،گلیاں محلے زیر آب

ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال اور مختلف علاقوں کا دورہ

گوجرانوالہ اور گجرات ڈویژن میں 19 لاکھ ایکڑ پر دھان کی پیوند کاری

بیو رو کریسی کی کر پشن پرتحقیقات ہو نی چا ہیے :ڈاکٹر طارق

حافظ آباد :چینی 200روپے کلو فروخت

چیئرپرسن وزیراعلیٰ انسپکشن بابر علائوالدین کا دورہ سمبڑیال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن