صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان کی رہائی کی کال کا عوام نے منفی جواب دے کر شعور کا ثبوت دیا، سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی

  • سرگودھا
عمران خان کی رہائی کی کال کا عوام نے منفی جواب دے کر شعور کا ثبوت دیا، سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے صدر سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے نام پر 5 اگست کی احتجاجی کال کا عوام کی جانب سے ردعمل اس بات کا ثبوت ہے کہ۔۔۔

 قوم اب کسی فتنے یا فساد کا حصہ بننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو اب اپنی آنکھیں کھول لینی چاہئیں۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اُن کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ (ن) نے اقتدار سنبھالتے ہی ملک کو معاشی بحران سے نکالنے اور جمہوریت کی سمت درست کرنے کے لیے انقلابی اقدامات کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن