عمران خان کی رہائی کی کال کا عوام نے منفی جواب دے کر شعور کا ثبوت دیا، سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے صدر سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے نام پر 5 اگست کی احتجاجی کال کا عوام کی جانب سے ردعمل اس بات کا ثبوت ہے کہ۔۔۔
قوم اب کسی فتنے یا فساد کا حصہ بننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو اب اپنی آنکھیں کھول لینی چاہئیں۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اُن کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ (ن) نے اقتدار سنبھالتے ہی ملک کو معاشی بحران سے نکالنے اور جمہوریت کی سمت درست کرنے کے لیے انقلابی اقدامات کیے ۔