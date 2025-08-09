صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایس ریلوے پشاور ڈویژن کا کندیاں ریلوے سٹیشن کا دورہ

  • سرگودھا
ڈی ایس ریلوے پشاور ڈویژن کا کندیاں ریلوے سٹیشن کا دورہ

کندیاں (نمائندہ دنیا) ڈی ایس ریلوے پشاور ڈویژن فرمان غنی نے کندیاں جنکشن کا دورہ کیا ریلوے اسٹیشن اور مختلف شعبہ جات کی انسپکشن، عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران نے مطالبات پیش کیے۔

تفصیلات کے مطابق، ڈی ایس پشاور ڈویژن فرمان غنی نے لوکوشیڈ کیرج اور مختلف شعبہ جات کی انسپکشن کے لیے کندیاں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وائس چیرمین عوامی ایکشن کمیٹی، ڈپٹی چیف آرگنائزر پریم یونین ملک اکرام کندی، ملک مہتاب کندی (سیکرٹری لیبر امور) نے ڈی ایس ریلوے پشاور ڈویژن فرمان غنی سے ملاقات کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن