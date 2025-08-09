ڈی ایس ریلوے پشاور ڈویژن کا کندیاں ریلوے سٹیشن کا دورہ
کندیاں (نمائندہ دنیا) ڈی ایس ریلوے پشاور ڈویژن فرمان غنی نے کندیاں جنکشن کا دورہ کیا ریلوے اسٹیشن اور مختلف شعبہ جات کی انسپکشن، عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران نے مطالبات پیش کیے۔
تفصیلات کے مطابق، ڈی ایس پشاور ڈویژن فرمان غنی نے لوکوشیڈ کیرج اور مختلف شعبہ جات کی انسپکشن کے لیے کندیاں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وائس چیرمین عوامی ایکشن کمیٹی، ڈپٹی چیف آرگنائزر پریم یونین ملک اکرام کندی، ملک مہتاب کندی (سیکرٹری لیبر امور) نے ڈی ایس ریلوے پشاور ڈویژن فرمان غنی سے ملاقات کی۔