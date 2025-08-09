غیر قانونی ڈیزل ایجنسیوں کیخلاف ایکشن،بھاری جرمانے
کندیاں (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے کم پیمانہ رکھنے والے اور غیر قانونی ڈیزل ایجنسیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مختلف پٹرول پمپس اور ڈیزل ایجنسیوں کا پیمانہ کم ہونے اور۔۔۔
اوور چارجنگ پر جرمانے عائد کیے ۔سردار ڈیزل ایجنسی سیفن پُل کو 20,000 روپے ، علووالی ڈیزل ایجنسی کو 10,000 روپے ، ذیشان ڈیزل ایجنسی کو 10,000 روپے اور ابرار ڈیزل ایجنسی کو بھی 10,000 روپے کے بھاری جرمانے کیے گئے ۔اس موقع پر انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ وزیر اعلی پنجاب کے ویژن کے مطابق اشیائے ضروریہ میں ملاوٹ اور ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس ہے ، اور گراں فروشوں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں جاری رہیں گی۔