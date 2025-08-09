صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی ڈیزل ایجنسیوں کیخلاف ایکشن،بھاری جرمانے

  • سرگودھا
غیر قانونی ڈیزل ایجنسیوں کیخلاف ایکشن،بھاری جرمانے

کندیاں (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے کم پیمانہ رکھنے والے اور غیر قانونی ڈیزل ایجنسیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مختلف پٹرول پمپس اور ڈیزل ایجنسیوں کا پیمانہ کم ہونے اور۔۔۔

 اوور چارجنگ پر جرمانے عائد کیے ۔سردار ڈیزل ایجنسی سیفن پُل کو 20,000 روپے ، علووالی ڈیزل ایجنسی کو 10,000 روپے ، ذیشان ڈیزل ایجنسی کو 10,000 روپے اور ابرار ڈیزل ایجنسی کو بھی 10,000 روپے کے بھاری جرمانے کیے گئے ۔اس موقع پر انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ وزیر اعلی پنجاب کے ویژن کے مطابق اشیائے ضروریہ میں ملاوٹ اور ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس ہے ، اور گراں فروشوں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں جاری رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن