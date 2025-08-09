صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وادی سون کے جنگلات اور آثار قدیمہ کو محفوظ بنایا جائے ، عوامی حلقوں کا مطالبہ

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)وادی سون کے قدرتی حسن، جنگلات اور آثار قدیمہ کو محفوظ بنا کر اسے بین الاقوامی سطح کا سیاحتی مرکز بنایا جا سکتا ہے ، تاہم موجودہ صورت حال تشویشناک ہے ۔

عوامی حلقوں کے مطابق وادی سون کے سرسبز جنگلات ٹمبر مافیا کی بے رحمانہ کٹائی اور آتشزدگی کے واقعات کے باعث تیزی سے سکڑ رہے ہیں، جس سے نہ صرف علاقہ کا حسن برباد ہو رہا ہے بلکہ جنگلی حیات کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سون ویلی ٹورازم پراجیکٹ کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ آثار قدیمہ کی حفاظت کے لیے ایک باقاعدہ عجائب گھر قائم کیا جائے تاکہ اس عظیم ورثے کو محفوظ کیا جا سکے ۔

 

