فوڈ اتھارٹی سٹاف کی جانب سے ڈیپارٹمنٹل ڈنر کا انعقاد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سٹاف کی جانب سے مقامی ریسٹورنٹ میں ڈیپارٹمنٹل ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔
جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈم اسماء، فوڈ آفیسر رانا خاور ندیم، فوڈ آفیسر رانا مزمل حسین، ذیشان گجر، فاخر گجر، فواد منصور، اویس ڈوگر، عمیر افضل، ساحر علی سمیت دیگر عملے کے ارکان نے شرکت کی۔تقریب میں شرکا نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کی سرگرمیاں نہ صرف ٹیم کے اندر باہمی روابط اور ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہیں ۔بلکہ کام کے ماحول میں مثبت اثرات اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم ورک کے ذریعے ادارے کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور ملازمین میں اعتماد اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے ۔تقریب کے اختتام پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈم اسما نے شرکا کا شکریہ ادا کیا اور ٹیم ورک کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسی جذبے سے ادارے کے اہداف کامیابی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔