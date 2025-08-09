عوامی نمائندے غیر جانبداری سے کام لیں تو 80 فیصد مسائل حل ہو سکتے ہیں:رضوان مختار رندھاوا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری رضوان مختار رندھاوا نے کہا ہے کہ اگر عوامی نمائندگان مکمل غیر جانبداری سے اپنا کردار ادا کریں تو عوام کے 80 فیصد مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔
چک 47 ایم بی میں مقامی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں پسند و ناپسند کی پالیسی نے عوامی نمائندوں اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا کیے ہیں۔ اُن کا کہنا تھا کہ منتخب نمائندہ صرف اپنے ووٹروں نہیں بلکہ پورے حلقے کا ترجمان ہوتا ہے ، اسے چاہیے کہ بلا امتیاز ترقیاتی کام کرائے تاکہ عوامی مسائل میں کمی اور مقبولیت میں اضافہ ہو۔