لوٹی گئی دولت کی واپسی کیلئے بے رحم احتساب کی ضرورت ہے ،سجاد احمد چیمہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)معروف قانون دان سجاد احمد چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ 75سال سے قوم کو قومی ترانے کے پیچھے لگا کر 200 خاندانوں کے لوگ خود قومی خزانے کے پیچھے لگے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ قوم ترانوں کیساتھ ساتھ اب آٹا’ چینی’ گھی کے حصول کیلئے بھی لائنوں میں کھڑی نظر آتی ہے پاکستان میں 75سالوں کے دوران صرف برسر اقتدار لوگوں کے حالات بدلے ہیں جن لوگوں نے ملک کیلئے قربانیاں دیں اپنا سب کچھ چھوڑا وہ آج روٹی سے بھی بے زار نظر آرہے ہیں ،بے رحم احتساب ہی لوٹی گئی دولت کو واپس لاسکتا ہے ۔

 

