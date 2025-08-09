صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسان کو دبانے کی بجائے ابھار ا جاتا تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہ پڑتی ،مہر غلام رسول

  • سرگودھا
کسان کو دبانے کی بجائے ابھار ا جاتا تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہ پڑتی ،مہر غلام رسول

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر کسان بورڈ پاکستان مہر غلام رسول نے کہا ہے کہ کسان پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔۔۔

 انہیں سہولتیں فراہم کرکے کثیر زر مبادلہ حاصل کیا جاسکتا ہے بدقسمتی سے 75سالوں میں جو بھی برسر اقتدار آیا اس نے کاشتکار کو دبانے کی کوشش کی ہے اگر ہمیں دبانے کی بجائے ابھارنے کی کوشش کی جاتی تو آج پاکستان کو آئی ایم ایف اور دیگر مالیاتی اداروں سے قرض لینے کی ضرورت نہ رہتی اب بھی کاشتکار ہر طرح کا تعاون کرنے کیلئے تیار ہیں مگر انہیں سہولتیں فراہم کرنے کیساتھ ساتھ ان کیساتھ مشاورت کے عمل کو یقینی بنایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مو سلا دھار بارش سے نشیبی علاقے ،گلیاں محلے زیر آب

ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال اور مختلف علاقوں کا دورہ

گوجرانوالہ اور گجرات ڈویژن میں 19 لاکھ ایکڑ پر دھان کی پیوند کاری

بیو رو کریسی کی کر پشن پرتحقیقات ہو نی چا ہیے :ڈاکٹر طارق

حافظ آباد :چینی 200روپے کلو فروخت

چیئرپرسن وزیراعلیٰ انسپکشن بابر علائوالدین کا دورہ سمبڑیال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن