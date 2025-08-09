کسان کو دبانے کی بجائے ابھار ا جاتا تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہ پڑتی ،مہر غلام رسول
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر کسان بورڈ پاکستان مہر غلام رسول نے کہا ہے کہ کسان پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔۔۔
انہیں سہولتیں فراہم کرکے کثیر زر مبادلہ حاصل کیا جاسکتا ہے بدقسمتی سے 75سالوں میں جو بھی برسر اقتدار آیا اس نے کاشتکار کو دبانے کی کوشش کی ہے اگر ہمیں دبانے کی بجائے ابھارنے کی کوشش کی جاتی تو آج پاکستان کو آئی ایم ایف اور دیگر مالیاتی اداروں سے قرض لینے کی ضرورت نہ رہتی اب بھی کاشتکار ہر طرح کا تعاون کرنے کیلئے تیار ہیں مگر انہیں سہولتیں فراہم کرنے کیساتھ ساتھ ان کیساتھ مشاورت کے عمل کو یقینی بنایا جائے ۔