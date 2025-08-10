جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا ممبر بنو کنونشن کا انعقاد
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی حلقہ خواتین ضلع سرگودھا کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں ممبر بنو کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔۔۔۔
کنونشن کی مہمانِ خصوصی صدر شمالی پنجاب ثمینہ احسان تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت کی تاریخ نہایت تابناک ہے ، یہاں عہدوں کو اہمیت دینے کے بجائے عوام کی خدمت کو فوقیت دی جاتی ہے ۔ ممبر جماعت بننے کے بعد آپ کا مشن دینِ اسلام کی جدوجہد ہوگا۔ ہم سب مل کر اس دقیانوسی، وڈیرہ شاہی، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کام کریں گے جو برسوں سے ہم پر مسلط ہے ۔اس موقع پر ناظمہ ضلع سرگودھا ماریہ عدیل نے کہا کہ ہم نے مہنگائی، امن و امان کی صورتحال، انصاف کی فراہمی اور لاقانونیت کے خلاف ہمیشہ جدوجہد کی ہے ، اور یہ کام حکومت میں آئے بغیر کیا ہے ۔ جماعت اسلامی کے مخالفین بھی جماعت کے سنہرے ماضی کی تعریف کرتے ہیں۔نائب صدر آنسہ اشفاق نے عوام کے حقوق کے لیے مختلف کمیٹیوں کا تعارف پیش کیا جن میں تعلیمی کمیٹی، کونسلنگ کمیٹی، ہیلتھ کمیٹی، اطفال کمیٹی، یوتھ کمیٹی اور تجہیز و تکفین کمیٹی شامل ہیں۔ یہ کمیٹیاں مختلف شعبوں میں عوام الناس کی سہولت کے لیے سرگرم عمل رہیں گی۔