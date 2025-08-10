کپاس پر کیڑوں کے حملے کا خدشہ، آگاہی مہم چلانے کی تجویز
سرگودھا (اسٹاف رپورٹر) صوبائی مانیٹرنگ ٹیم نے کپاس پر رس چوسنے والے کیڑوں اور بیماریوں کے ممکنہ خدشات کے۔۔۔
پیش نظر زرعی ماہرین کو بیماریوں کے تدارک کے لیے خصوصی آگاہی مہم چلانے کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔سرگودھا ریجن کے مختلف علاقوں میں کپاس کی فصل کا معائنہ کرنے کے دوران زمینداروں کو بہتر پیداوار کے لیے کپاس کی مسلسل نگرانی اور ممکنہ حملے کے بروقت تدارک کے لیے زرعی ماہرین کی مشاورت سے ادویات اور سپرے کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔اسی موقع پر محکمہ زراعت کے افسران کو کھاد کی بلاتعطل فراہمی یقینی بنانے اور ذخیرہ اندوزی یا غیر معیاری کھاد فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی دی گئی۔