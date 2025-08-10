صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف شاہراؤں پر ازخود تجاوزات ختم نہیں کی جا سکیں

  • سرگودھا
مختلف شاہراؤں پر ازخود تجاوزات ختم نہیں کی جا سکیں

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)انتظامیہ کی جانب سے وارننگز کے باوجود کباڑی بازار، بالا مارکیٹ، گرلز پائلٹ اسکول، پرانی سبزی منڈی، غلہ منڈی اور۔۔۔

 مختلف شاہراؤں پر ازخود تجاوزات ختم نہیں کی جا سکیں، جس کے باعث ان علاقوں میں بدستور مسائل درپیش ہیں۔ ذرائع کے مطابق بلاک نمبر 19 اور مسلم بازار میں بھی دوبارہ تجاوزات قائم ہو چکی ہیں۔ متذکرہ علاقوں کے مکینوں نے حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ، جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تمام بازاروں کو نوٹسز جاری کرنے کے بعد عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معرکہ حق اور یوم آزادی کو شایان شان طریقے سے منایا جائیگا : چیئرمین سی ڈی سے

امریکا میں مقیم معروف بزنس مین نویدانور کی صدر آر سی سی آ ئی سے ملاقات

شاہ عبداللطیف بھٹائیؒ کی شاعری محض ادب نہیں روح کی رہنمائی ہے ، بلاول بھٹو

پی کے ایل آئی راولپنڈی رواں سال فعال ہو جا ئیگا ، وزیر صحت پنجاب

روئی کا مقررہ ہدف حاصل کرنے کیلئے کو شاں ہیں ، سیکرٹری زراعت

جشن آزادی : ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جا ئیگا، آئی جی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل