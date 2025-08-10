مختلف شاہراؤں پر ازخود تجاوزات ختم نہیں کی جا سکیں
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)انتظامیہ کی جانب سے وارننگز کے باوجود کباڑی بازار، بالا مارکیٹ، گرلز پائلٹ اسکول، پرانی سبزی منڈی، غلہ منڈی اور۔۔۔
مختلف شاہراؤں پر ازخود تجاوزات ختم نہیں کی جا سکیں، جس کے باعث ان علاقوں میں بدستور مسائل درپیش ہیں۔ ذرائع کے مطابق بلاک نمبر 19 اور مسلم بازار میں بھی دوبارہ تجاوزات قائم ہو چکی ہیں۔ متذکرہ علاقوں کے مکینوں نے حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ، جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تمام بازاروں کو نوٹسز جاری کرنے کے بعد عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔