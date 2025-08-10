تحصیل پریس کلب خوشاب ،کے وفد کی ڈی پی او خوشاب سے ملاقات
جوہرآباد (نمائندہ دنیا ) ضلع خوشاب کے تین صحافتی اداروں ڈسٹرکٹ پریس کلب جوہرآباد، ڈسٹرکٹ الیکٹرانک میڈیا کلب خوشاب اور۔۔۔
تحصیل پریس کلب خوشاب ،کے مشترکہ وفد نے ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر سیدہ عمارہ شیرازی سے ملاقات کی۔ڈی پی او آفس کے کانفرنس ہال میں منعقدہ اس ملاقات کے دوران ڈسٹرکٹ پریس کلب جوہرآباد کے صدر عبدالواہب چغتائی نے ضلع خوشاب کے صحافیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈی پی او خوشاب کی تعیناتی کا خیرمقدم کیا اور اس توقع کا اظہار کیا کہ وہ ضلع میں جرائم کی بیخ کنی اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں گی۔ اس ضمن میں ضلع بھر کے صحافی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے ۔ڈی پی او خوشاب سیدہ عمارہ شیرازی نے صحافیوں کے جذبۂ خیرسگالی کا خیرمقدم کیا۔کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ اِن شاء اللہ ان کی تمام توانائیاں جرائم کے خاتمے ، مجرمانہ سرگرمیوں کی سرکوبی اور مثالی امن و امان کے قیام پر مرکوز رہیں گی۔