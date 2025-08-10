صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل پریس کلب خوشاب ،کے وفد کی ڈی پی او خوشاب سے ملاقات

  • سرگودھا
تحصیل پریس کلب خوشاب ،کے وفد کی ڈی پی او خوشاب سے ملاقات

جوہرآباد (نمائندہ دنیا ) ضلع خوشاب کے تین صحافتی اداروں ڈسٹرکٹ پریس کلب جوہرآباد، ڈسٹرکٹ الیکٹرانک میڈیا کلب خوشاب اور۔۔۔

 تحصیل پریس کلب خوشاب ،کے مشترکہ وفد نے ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر سیدہ عمارہ شیرازی سے ملاقات کی۔ڈی پی او آفس کے کانفرنس ہال میں منعقدہ اس ملاقات کے دوران ڈسٹرکٹ پریس کلب جوہرآباد کے صدر عبدالواہب چغتائی نے ضلع خوشاب کے صحافیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈی پی او خوشاب کی تعیناتی کا خیرمقدم کیا اور اس توقع کا اظہار کیا کہ وہ ضلع میں جرائم کی بیخ کنی اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں گی۔ اس ضمن میں ضلع بھر کے صحافی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے ۔ڈی پی او خوشاب سیدہ عمارہ شیرازی نے صحافیوں کے جذبۂ خیرسگالی کا خیرمقدم کیا۔کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ اِن شاء اللہ ان کی تمام توانائیاں جرائم کے خاتمے ، مجرمانہ سرگرمیوں کی سرکوبی اور مثالی امن و امان کے قیام پر مرکوز رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فریئرہال میں تین روزہ فیملی فیسٹیول جاری ، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت

چیف سیکریٹری سے میئر کی ملاقات، انفرااسٹرکچر کی بحالی پر غور

عوام پانی اورتعلیم بھی خریدنے پر مجبور ہیں، منعم ظفر

گیس چوروں کے خلاف کارروائیاں ،3 ملزمان گرفتار

انٹرپری میڈیکل کے نتائج کااعلان،طالبات کی سبقت

ملکی ترقی میں تاجروں کا کلیدی کردار،ڈی جی رینجرز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل