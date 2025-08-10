گاڑیوں پر ایل ای ڈی لائٹس لگانے کے رجحان میں مسلسل اضافہ
سرگودھا (اسٹاف رپورٹر) موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں پر ایل ای ڈی لائٹس لگانے کے رجحان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ، جس کے باعث مخالف سمت سے آنے والے افراد کو تیز روشنی آنکھوں میں پڑنے سے۔۔۔
شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جبکہ یہ لائٹس حادثات کی شرح میں بھی اضافہ کر رہی ہیں۔ماہرین کے مطابق ایل ای ڈی لائٹس دیکھنے کی صلاحیت پر منفی اثر ڈالتی ہیں، جو ڈرائیونگ کے دوران نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اربابِ اختیار فوری طور پر ایل ای ڈی لائٹس کے استعمال پر پابندی عائد کریں اور اس حوالے سے مربوط اقدامات یقینی بنائیں۔