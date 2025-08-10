صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر سرگودھا کا زیر تعمیر ایگریکلچر مال کا اچانک دورہ ، کام دیکھا

  • سرگودھا
کمشنر سرگودھا کا زیر تعمیر ایگریکلچر مال کا اچانک دورہ ، کام دیکھا

سرگودھا (اسٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودھا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ہفتہ کے روز زیر تعمیر ایگریکلچر مال کا اچانک دورہ کیا۔۔۔

 اور تعمیراتی کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔اس موقع پر متعلقہ حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ایگریکلچر مال 45 یوم میں مکمل طور پر فنکشنل ہو جائے گا۔ جی پی آئی ماڈل ایگریکلچر مال کا انتظام سنبھالے گی، جہاں کاشتکاروں کو زرعی مداخل، قرضوں کی سہولت، جدید زرعی مشینری، ٹریکٹر اور ڈرون سپرے سمیت تمام زرعی خدمات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جائیں گی۔ماڈل ایگریکلچر فارم میں کاشتکاروں کو مشینی کاشت کے فروغ کے لیے جدید ترین مشینری کرائے پر مہیا کی جائے گی، تاکہ پیداوار میں اضافہ اور لاگت میں کمی ممکن ہو سکے ۔ اس منصوبے کے قیام سے کاشتکاروں کو مڈل مین کے رحم و کرم پر رہنے یا جگہ جگہ خوار ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔اس موقع پر ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن اور ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل رانا شاہد عمران بھی موجود تھے ۔

 

