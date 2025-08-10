یوم آزادی کا دن ہمیں اپنے آباؤ اجدادکی قربانیوں کی یاددلاتا ہے :چودھری عدیل ارائیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یوم آزادی کا دن ہمیں اپنے آباؤ اجدادکی لاکھوں قربانیوں کی یاددلاتا ہے جس کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔۔۔
اور اس کا زیادہ تر کریڈٹ ہماری مسلح افواج کو جاتا ہے جن کے جوان اپنی جانوں کی پرواہ کئے بغیر سرحدوں پر ہماری حفاظت کیلئے دشمن سے برسر پیکارہیں ،سیاسی و سماجی رہنما چودھری عدیل ارائیں نے کہا کہ ہمیں چا ہیے کہ اس دن کی افادیت کو باجے بجاکر موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر اور تقریریں کرنے کی بجائے عملی طور پر ملکی تعمیر و ترقی’ استحکام’ بقاء کیلئے مل جل کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگااور ملکی ترقی کیلئے اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔